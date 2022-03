SPEZIA-CAGLIARI 2-0

55' Erlic, 74' Manaj





SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni (83' Hristov); Verde (68' Manaj), Agudelo (68' Kovalenko), Gyasi (90' Ferrer). All. T. Motta



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (71' Keita), Altare; Bellanova, Deiola (62' Pereiro), Grassi, Baselli (62' Marin), Dalbert (46' Zappa); Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri



Ammoniti: Pavoletti (C), Joao Pedro (C), Manaj (S), Goldaniga (C), Zappa (C)



Note: Cragno (C) para il rigore di Verde (S) al 36'