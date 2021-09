Il sabato della Serie A si chiude con la sfida del Gewiss Stadium. Gasperini ritrova Zapata in attacco e lo affianca a Miranchuk. In difesa non c'è Demiral, gioca Djimsiti. Italiano manda in campo dal 1' il neo acquisto Torreira. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD