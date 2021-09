Samp, in panchina il baby talento Ihattaren

Arrivato in Italia dal PSV (la Juve lo ha acquistato e girato in prestito ai blucerchiati) il classe 2002 Mohamed Amine Ihattaren si siede per la prima volta sulla panchina di Marassi. Oltre a lui, D'Aversa avrà a disposizione per un utilizzo a gara in corso: Falcone, Chabot, Verre, Torregrossa, Ciervo, De Paoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru e Trimboli.