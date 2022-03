Probabili formazioni di Bologna-Atalanta

La probabile formazione del Bologna

Mihajlovic deve fare a meno di Bonifazi, espulso nell'ultima partita contro la Fiorentina. Il difensore non sarà l'unico assente perché mancherà per squalifica anche Sansone. Sarà 3-5-2, modulo pronto a trasformarsi in un 3-4-1-2 in base alla posizione di Soriano. In difesa torna Theate dal 1' al fianco di Soumaoro e Medel. Confermato il centrocampo con De Silvestri e Hickey sugli esterni, Schouten in cabina di regia e il duo Svanberg-Soriano ai fianchi. In attacco fiducia a Orsolini e Arnautovic.