Per l'Atalanta non arrivano buone notizie sulle condizioni di Rafael Toloi. Dopo l'infortunio nel match di giovedì scorso contro il Bayer Leverkusen, il difensore italobrasiliano si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato il problema al flessore destro. Lesione di primo grado per lui che dovrà stare fuori dai 18 ai 25 giorni. Già escluso dai convocati di Mancini per gli impegni della Nazionale, Toloi non sarà a disposizione di Gasperini contro Bologna e Napoli. L'Atalanta spera di recuperarlo per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia, in programma giovedì 7 aprile.