Il Milan non spreca l'occasione di guadagnare ancora due punti sull'Inter e di riportarsi solitario in testa alla classifica di Serie A staccando il Napoli di tre punti. La squadra di Pioli vince a Cagliari 1-0 un match complicato. Giroud e Brahim Diaz sprecano due buone occasioni nel primo tempo, Bennacer realizza un gran gol nella ripresa. Brividi nel finale per i rossoneri con Pavoletti che colpisce la traversa

LE PAGELLE