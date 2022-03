Al “Maradona” Osimhen ribalta l’Udinese con due gol. Dopo il vantaggio di Deulofeu (preciso destro dal limite), prima trova il pari di testa su cross di Mario Rui, poi la rete del 2-1 girando in rete un assist di Di Lorenzo. Occasioni anche per Insigne e Fabian Ruiz, grandi risposte di Silvestri. Nel finale rosso diretto per Pablo Marì e giallo per Osimhen che era diffidato e salterà la gara con l'Atalanta