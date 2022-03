Inter-Fiorentina 1-1: video, gol e highlights

Arriva un nuovo pareggio per l'Inter dopo quello contro il Torino: è 1-1 con la Fiorentina. Partita ricca di occasioni, alla fine la decidono Torreira che sblocca il match e Dumfries che fissa il risultato sull'1-1. Solo una vittoria per Inzaghi nelle ultime sette giornate. Nerazzurri a quota 60 a -3 dalla vetta rappresentata dal Milan (a parità di partite coi rossoneri, in campo su Sky col Cagliari alle 20.45) e Napoli (che ha già giocato e ha una partita in più dei nerazzurri). Dopo la sosta ci sarà Juve-Inter