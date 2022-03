Probabili formazioni di Genoa-Torino

Blessin ritrova Sturaro e sceglie Destro al centro dell'attacco. Juric deve fare a meno di Djidji: al suo posto spazio a Izzo. Le probabili formazioni di Genoa-Torino, diretta ore 21.00

Ritrovare la vittoria. Un obiettivo comune per Genoa e Torino che si sfideranno stasera nell'anticipo della 30^ giornata di campionato. I rossoblù, penultimi in classifica, sono reduci da sette pareggi consecutivi e hanno vinto una sola partita in stagione. Vincere è fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni nella lotta salvezza. La classifica non è un problema, invece, per il Torino. Tuttavia risale al 15 gennaio l'ultimo successo dei granata che vogliono cancellare la delusione per il pareggio contro l'Inter, arrivato al 93° minuto. Calcio d'inizio ore 21, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi. A bordocampo Paolo Aghemo e Vanessa Leonardi.

La probabile formazione del Genoa leggi anche Serie A, 30^ giornata: curiosità e statistiche Blessin ritrova Rovella e Sturaro, assenti per squalifica contro l'Atalanta. Rispetto alla formazione scesa in campo a Bergamo dovrebbero esserci due cambi. Il primo è a centrocampo dove Sturaro affiancherà Badelj. Panchina, dunque, per Galdames. In attacco spazio a Destro con Melegoni, Amiri e Portanova alle spalle. Tornano a disposizione e vanno in panchina Hefti, Piccoli e Gudmundsson.

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Sirigu; Frendrup; Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All.: Blessin

La probabile formazione del Torino Juric deve fare a meno di Djidji che non ha recuperato dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter. Al suo posto ci sarà Izzo, favorito nel ballottaggio con Zima, per completare il tridente difensivo con Bremer e Buongiorno. In porta confermato Berisha, così come il centrocampo con Singo e Vojvoda sugli esterni e la coppia Mandragora-Lukic in mezzo. Alle spalle di Belotti ci saranno Pobega e Brekalo.