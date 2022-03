Serie A, 30^ giornata: curiosità e statistiche

Sassuolo-Spezia, venerdì 19 marzo, ore 20:45

Quarto incontro tra Sassuolo e Spezia in Serie A. C'è equilibrio: una vittoria per parte e un pareggio. I neroverdi hanno realizzato almeno due gol in 18 partite di campionato, incluse le ultime cinque di campionato. Il Sassuolo è a caccia della seconda vittoria interna consecutiva, ancora mai accaduto con Alessio Dionisi in panchina. Dopo quattro sconfitte consecutive, lo Spezia ha battuto il Cagliari nell'ultimo turno in Serie A. I bianconeri hanno perso nove trasferte e sono la squadra che ha segnato meno di testa (soltanto due reti) in questo campionato. Solo Immobile (8) e Abraham (7), hanno segnato più di Gianluca Scamacca (sei centri) in Serie A da inizio 2022.

Genoa-Torino, venerdì 19 marzo, ore 21

Quello del Ferraris sarà il centesimo confronto in Serie A tra le due squadre. Quaranta le vittorie del Torino, contro le trenta del Genoa. Ventinove, invece, i pareggi. I rossoblù sono reduci da tre 0-0 di fila, e hanno segnato soltanto due reti nelle ultime dieci partite interne di campionato. Alexander Blessin ha un record: è il primo allenatore in Serie A ad aver pareggiato le prime sette gare in campionato. Il Torino non vince in Serie A da sette turni (4P, 3S): i ragazzi di Juric hanno vinto proprio al Ferraris lo scorso 15 gennaio, contro la Sampdoria. I granata hanno pareggiato le ultime due trasferte di campionato (tre nel dicembre 2018). Mattia Destro è stato coinvolto in quattro delle ultime cinque gare del Genoa (tre gol e un assist).



Napoli-Udinese, sabato 19 marzo, ore 15

Il Napoli è imbattuto negli ultimi 11 incontri contro l'Udinese: dalla stagione 2016/17 sono 10 vittorie e un pareggio. Inoltre, gli azzurri hanno vinto le ultime sette gare giocate in casa contro i friulani. Il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite giocate al Maradona. L'Udinese ha sia segnato che subito almeno un gol nelle ultime quattro gare giocate in campionato. Esclusa la rete di Udogie a San Siro contro il Milan, i friulani non segnano in campionato da quattro trasferte di fila. Il Napoli è la squadra che segna di più da fuori area nei top cinque campionato europei (10 reti). Victor Osimhen ha realizzato nove reti in campionato: se dovesse segnare la decima, diventerebbe il primo nigeriano della storia ad andare in doppia cifra per due stagioni differenti in Serie A.

Inter-Fiorentina, sabato 19 marzo, ore 18

L'Inter è a caccia della settantesima vittoria in Serie A contro i viola (cinquantesima a San Siro). Dal 2001 ad oggi, i nerazzurri hanno vinto 16 partite casalinghe su 19 in Serie A contro la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime otto gare (4 pareggi, 2 sconfitte), rispetto alle precedenti otto, tutte vinte. La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di campionato (2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte); la striscia peggiore in Serie A è con Cesare Prandelli nel 2010 (quota 13). L'Inter è la squadra che ha segnato di più nella mezz'ora finale (22 reti dal minuto 61 in poi, come la Lazio). Hakan Calhanoglu ha partecipato a otto reti contro i viola in nove sfide. I nerazzurri sono la squadra contro cui Krzysztof Piatek non segna da più partite in Serie A (3). Cristiano Biraghi, che ha giocato 26 partite in Serie A con l'Inter nel 2019/20, è il difensore che ha mandato più volte un compagno al tiro in campionato (46).

Cagliari-Milan, sabato 19 marzo, ore 20:45

Ottantesimo confronto in Serie A tra le due squadre. Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 36 partite in campionato contro i rossoneri (2-1 del 28 maggio 2017). I rossoblù subiscono gol in tutte le ultime undici partite giocate in casa contro il Milan (la striscia più lunga è contro la Roma, almeno una rete nelle ultime 15 gare interne). Due sconfitte, senza reti, negli ultimi due incontri per i sardi. Il Milan ha vinto 1-0 le ultime due gare di campionato. Non ottiene tre successi di fila senza subire reti dal maggio 2021 (Benevento, Juventus, Torino). I rossoneri hanno segnato almeno una rete nelle 14 trasferte di questo campionato. Nessuna squadra in Serie A ha segnato più gol del Milan nei primi quindici minuti di gioco (tre, come Lazio e Verona); nello stesso intervallo, il Cagliari è la squadra che ne subiti di più (due, come Salernitana e Genoa). Zlatan Ibrahimovic ha segnato in tuttel le ultime sette partite di Serie A contro il Cagliari. La striscia migliore è di Christian Vieri (12 gol in otto partite consecutive, tra il febbraio 1999 e il dicembre 2003). Joao Pedro ha segnato tre gol in 10 partite contro i rossoneri, ma è a secco nelle ultime cinque uscite.