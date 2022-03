Il Milan vuole proseguire il suo cammino in vetta alla classifica di Serie A e vola a Cagliari dove trova una squadra bisognosa di punti salvezza. Pioli sceglie ancora Giroud (e non Ibra) come terminale offensivo. Rientra Theo Hernandez, Kessié e Bennacer a centrocampo. Mazzarri con Pavoletti supportato da Marin e Joao Pedro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD