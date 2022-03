Probabili formazioni di Napoli-Udinese

Al 'Maradona', il Napoli ospita l' Udinese . Per gli uomini di Spalletti in palio ci sono tre punti che possono mantenere sempre vive le speranze di vittoria finale del campionato: "Ma l'Udinese nasconde delle insidie", ha detto l'allenatore toscano. I friulani, infatti, vengono da quattro risultati utili consecutivi, ottenuti peraltro contro Lazio, Milan, Sampdoria e Roma. Cioffi proverà a far mantenere l'imbattibilità alla sua squadra. Calcio d'inizio alle 15 .

Udinese, out Perez. In attacco Beto-Deulofeu dal 1'

Cioffi si affida al solito 3-5-2. In porta ci sarà Silvestri, con la difesa composta da Becao, Pablo Marí e Zeegelaar. L'olandese è in vantaggio su Nuytink per sostituire l'infortunato Perez. Confermati i due esterni, con a destra Molina, reduce dal gol contro la Roma, e sulla fascia opposta Udogie. Walace e Pereyra saranno le mezzali con in mezzo Arslan preferito a Makengo. L'attacco sarà guidato dalla coppia Beto-Deulofeu.