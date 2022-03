La formazione ufficiale del Sassuolo

Non c'è Raspadori squalificato e nemmeno Scamacca, che parte dalla panchina. Dal 1' in attacco c'è Defrel. Al posto di Raspadori, Dionisi inserisce invece un centrocampista come Henrique e passa al 4-3-3. Dietro c'è Ayhan e non Chiriches. La formazione completa: Consigli tra i pali. Muldur, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos dietro. In mezzo Frattesi, M. Lopez e Henrique. Davanti Berardi, Defrel e Traoré.