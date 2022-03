Venezia e Sampdoria non si affrontano in casa dei lagunari in Serie A dal 29 novembre 1998, gara terminata con un pareggio a reti bianche; l'ultima sconfitta interna dei veneti contro i blucerchiati nella competizione risale al 16 ottobre 1949, in una delle due occasioni in cui hanno incassato almeno sette reti in un match casalingo (3-7).