Colpo al Gewiss Stadium della squadra di Spalletti, che supera 3-1 i bergamaschi e vola in vetta aspettando Milan-Bologna di lunedì sera. Azzurri avanti al 14' con Insigne, rigore concesso dal Var per l'uscita di Musso su Mertens. Chance per Freuler e Mario Rui, ancora Insigne protagonista con l'assist del raddoppio di Insigne. Prima dell'intervallo Scalvini ci prova due volte di testa come il neoentrato Boga nella ripresa, ma ad accorciare è De Roon. Il tris che chiude i giochi è di Elmas all'81'

PAGELLE