Il Toro vince 1-0 all’Arechi grazie al rigore (il primo della stagione granata) trasformato da Belotti: Sepe gli respinge il primo tentativo, l’arbitro Piccinini fa ripetere per l’ingresso in anticipo di alcuni giocatori in area e al secondo tentativo spiazza il portiere. Anche un palo per il Gallo, Salernitana sfortunata invece sul legno di Verdi ma resta all’ultimo posto in classifica, chiudendo la gara in 10 per il doppio rosso a Fazio

