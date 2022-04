I giallorossi passano a Marassi grazie al gol di Mkhitaryan nato dopo una trama con 20 tocchi di fila. Abraham va vicino al raddoppio dopo aver intercettato un retropassaggio sbagliato, per la Samp le occasioni migliori sui piedi di Sabiri, Caputo e Quagliarella. In classifica la Roma riscavalca la Lazio e torna al quinto posto. Abraham esce dolorante a una spalla, Pellegrini "cerca" il giallo che gli farà saltare la Salernitana (era diffidato) ma non il big match con il Napoli