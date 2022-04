Spezia-Venezia 1-0: video, gol e highlights

La sfida del 'Picco' si chiude con la vittoria dello Spezia che vola momentaneamente a +10 sulla zona retrocessione. Poche palle gol, partita molto tattica. Prima chance per Bastoni in area, poco dopo traversa di Aramu su punizione. Prima vera occasione della ripresa con Manaj all'86'. Ma è in pieno recupero che Gyasi ribatte a rete una parata su tiro di Manaj

PAGELLE