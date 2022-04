La Juventus conquista tre punti preziosi a Cagliari e sale a quota 62 punti in classifica consolidando il quarto posto in classifica. Gara non semplice per gli uomini di Allegri che vanno sotto con una rete di Joao Pedro. La reazione non si fa attendere: un gol annullato dopo VAR Check (conclusione di Pellegrini deviata da un braccio di Rabiot) è il preludio al pari che arriva con De Ligt al 45'. Nella ripresa una zampata di Vlahovic chiude i conti

