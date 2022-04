Tre punti in rimonta per i bianconeri a Cagliari, 2-1 prezioso per dimenticare la sconfitta contro l'Inter. La decide Vlahovic, protagonista di un gran duello con Lovato. Chi brilla è De Ligt, lui come Marin tra i rossoblù. Bene anche Arthur e Cragno. Ecco tutte le pagelle

