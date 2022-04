Il Napoli cade al Maradona, non riesce il sorpasso al Milan in vetta alla classifica. Vantaggio viola con Nico Gonzalez, nella ripresa Mertens entra e pareggia nel giro di 2’. Fiorentina di nuovo avanti con un altro “gol-lampo” dalla panchina, di Ikoné. Poi due grandi gol, prima di Cabral per il 3-1 viola e poi di Osimhen che accorcia, ma non basta

PAGELLE