Il Milan non riesce a segnare nemmeno contro il Torino e colleziona il secondo 0-0 consecutivo dopo quello di San Siro con il Bologna. Un pari che permette soprattutto all'Inter di accorciare in classifica. I rossoneri sono a +2 sui nerazzurri e sul Napoli. Si avvicina anche la Juve. Gara in cui il Milan prova la via del gol con Leao e Calabria nel primo tempo. Ricci e Belotti ci provano per il Toro. Nella ripresa, Maignan ferma Vojvoda e Berisha disinnesca una conclusione di Tonali