La Roma soffre ma poi conquista i tre punti contro la Salernitana all'Olimpico. Undicesimo risultato utile in Serie A per Mourinho, grazie alle reti di Perez al minuto 81 e Smalling al minuto 85. I giallorossi confermano il quinto posto in classifica. La squadra di Nicola - passata in vantaggio nel primo tempo con una punizione di Radovanovic - restano all'ultimo posto