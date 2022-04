La squadra di Gasperini non riesce a risollevarsi in campionato dopo l'eliminazione dall'Europa League e perde ancora, in casa, contro il Verona. La formazione di Tudor gioca con coraggio e determinazione e passa in vantaggio a fine primo tempo con Ceccherini dopo aver colpito un palo con Faraoni e una traversa con Caprari. Nella ripresa, su conclusione di Ilic, Koopmeiners devia nella propria porta lo 0-2. Lasagna colpisce di nuovo il palo. Nel finale accorcia Scalvini per il 2-1

CLASSIFICA - LE PAGELLE