Probabili formazioni di Juventus-Bologna

Allegri sceglie De Sciglio e Pellegrini in difesa, con Danilo a centrocampo. Torna Morata dalla squalifica. Tra i rossoblù giocherà titolare Dominguez, tornato a buoni livelli, mentre recupera De Silvestri, ma andrà in panchina. Calcio d'inizio alle ore 18:30 LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 33^ GIORNATA Condividi

Prima del posticipo serale tra Lazio e Torino, alle ore 18:30 si sfideranno Juventus e Bologna, alla ricerca di punti per motivi diversi. I bianconeri, reduci dalla vittoria di Cagliari, vogliono continuità per mantenere quantomeno invariato il distacco dalla Roma quinta in classifica. Di contro, il Bologna cerca il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio contro il Milan e la vittoria nell'ultimo turno contro la Sampdoria.

Juventus, Danilo a centrocampo e De Sciglio dal 1' approfondimento Allegri: "10 punti per l'Europa. Nedved? Tutto ok" Rispetto all'ultima partita di Cagliari, Allegri dovrebbe cambiare modulo e tornare al 4-2-3-1. Spazio dunque a Morata - al rientro dalla squalifica - come esterno a sinistra, Cuadrado a destra e Dybala in mezzo a supporto di Dusan Vlahovic. A centrocampo giocheranno Rabiot e Danilo, che lascia dunque il ruolo di terzino destro a De Sciglio. Panchina per Bonucci, giocheranno De Ligt e Chiellini con Luca Pellegrini a sinistra.

JUVENTUS (4-2-3-1) La probabile formazione: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Lu. Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Bologna, titolare Dominguez. Convocato De Silvestri approfondimento Serie A, le partite e gli orari della 33^ giornata Mihajlovic e Tanjga dovrebbero cambiare un solo giocatore rispetto alla vittoria contro la Sampdoria: Nico Dominguez è tornato a buoni livelli ed è favorito su Aebischer e Soriano per giocare accanto a Svanberg e Schouten. Recupera De Silvestri, ma partirà dalla panchina nonostante sia pronto, dunque conferma per Hickey a destra e Dijks a sinistra. In difesa giocheranno ancora Soumaoro, Medel e Theate, mentre in attacco ci saranno Orsolini e Arnautovic, autore di una doppietta contro la Sampdoria. Pronti a subentrare a partita in corso sia Sansone che Musa Barrow.