statistiche

La Juventus ha trovato il successo in tutte le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro il Bologna e in tutte le ultime sei ha segnato almeno due reti; in generale nelle ultime 25 gare interne di campionato contro gli emiliani, i bianconeri hanno perso solo una volta, il 26 febbraio 2011 con Delneri in panchina (0-2 firmato dalla doppietta di Marco Di Vaio).