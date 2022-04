Serie A, le partite e gli orari della 33^ giornata

La 33^ giornata di campionato inizia questa sera con Spezia-Inter alle 19 (diretta su Sky Sport) e Milan-Genoa alle 21. Sei le gare in calendario di sabato: si apre con Cagliari-Sassuolo alle 12:30, chiusura alle 20:45 con Lazio-Torino. Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport. Juventus in campo alle 18:30 contro il Bologna. Due partite in calendario lunedì: Napoli-Roma e Atalanta-Verona

Dal venerdì di Pasqua alla giornata di Pasquetta. Il 33esimo turno di campionato in Serie A si giocherà in un lunghissimo weekend, spalmato su più di 72 ore di partite. Si parte il 15 aprile con Inter e Milan, avversarie nel derby della prossima settimana in Coppa Italia, in campo. I nerazzurri di Simone Inzaghi saranno ospiti alle 19 (diretta su Sky Sport) dello Spezia dell'ex Inter Thiago Motta, i rossoneri di Stefano Pioli attenderanno alle 21 a San Siro il Genoa, reduce da due sconfitte di fila. Ben sei la gare in calendario il sabato: start alle 12:30 con Cagliari-Sassuolo (diretta su Sky Sport). Alle 14:30 sono invece due le partite: Udinese-Empoli oppone due squadre nella comfort zone del campionato, punti salvezza in palio in Sampdoria-Salernitana. Alle 16:30 la Fiorentina di Vincenzo Italiano, una delle squadre più in forma della competizione, attende il Venezia. Alle 18:30 tocca alla Juventus, che ospita allo Stadium il Bologna. Chiude il programma del sabato Lazio-Torino alle 20:45, in diretta su Sky Sport. Dopo una Pasqua di riposo, il turno si completerà lunedì 18 aprile: alle 19 c'è Napoli-Roma mentre alle 21 l'Atalanta ospita il Verona.