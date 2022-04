All'Olimpico la Lazio cerca la terza vittoria di fila, che le permetterebbe di agganciare momentaneamente il quinto posto, contro il Torino reduce dallo 0-0 con il Milan. Sarri conferma gli stessi undici che hanno battuto il Genoa, con il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Anche Juric non cambia l'attacco: Brekalo e Pobega a supporto di Belotti. In difesa torna Izzo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD