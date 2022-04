Dopo due pareggi consecutivi, il Milan vuole ritrovare la vittoria per continuare a marciare in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Pioli ospita il Genoa. Kessié in campo da trequartista con Saelemaekers e Leao, a centrocampo torna Bennacer in coppia con Tonali. Calabria out nel riscaldamento: gioca Gabbia. Blessin si affida a Piccoli come terminale offensivo, Bani vince il ballottaggio con Maksimovic. Calcio d'inizio alle 21