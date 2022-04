Al Picco non si ferma la corsa dell’Inter che passa 3-1 e scavalca il Milan al primo posto (in attesa della sfida tra i rossoneri e il Genoa, con i nerazzurri che devono ancora recuperare quella col Bologna). Contro lo Spezia apre le marcature un bolide mancino di Brozovic sotto l’incrocio, poi al 72’ è Lautaro – entrato a gara in corso – a segnare il bis. Maggiore riaccende le speranze dei suoi, Sanchez (anche lui partito dalla panchina) chiude i giochi

PAGELLE