Probabili formazioni di Napoli-Roma

Spalletti torna al 4-2-3-1 e sceglie Mertens come trequartista dietro a Osimhen: Fabian Ruiz e Zielinski, invece, verso la panchina. Mou sceglie il 3-5-2 con Zaniolo accanto ad Abraham in attacco. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

Tra i due posticipi di questo lunedì di Pasquetta c'è il big match di giornata tra Napoli e Roma, fondamentale in chiave scudetto e zona Europa. La squadra di Spalletti cerca riscatto dopo la sconfitta del "Maradona" contro la Fiorentina, ma soprattutto vuole rimanere agganciata a Milan e Inter, entrambe vittoriose. La Roma di José Mourinho, reduce dalla vittoria in Conference League contro il Bodo, cerca il dodicesimo risultato utile consecutivo per continuare ad alimentare il sogno qualificazione in Champions League. I giallorossi non perdono infatti in campionato dal 9 gennaio (3-4 contro la Juventus). Calcio d'inizio alle ore 19.