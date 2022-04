L'allenatore azzurro in vista del match contro i giallorossi: "Vincerà la squadra che si sentirà più minacciata, Mourinho si avvia ad essere una leggenda. Nelle partite casalinghe potevamo aggredire la classifica" Condividi

Vincere. C'è solo un risultato a disposizione per il Napoli nella sfida contro la Roma per rispondere a Inter e Milan e restare in scia nella lotta scudetto. Ne è consapevole Luciano Spalletti che vuole dimenticare presto la sconfitta contro la Fiorentina: "Le vittorie di Inter e Milan non cambiano le nostre intenzioni - spiega l'allenatore azzurro - Noi potevamo provare a non perdere la partita precedente, ma anche quella è andata e riduce le nostre possibilità. Le nostre intenzioni non cambiano: andiamo per vincere la partita, qualsiasi sia l'avversario". Si parte dunque dal match di lunedì contro i giallorossi di José Mourinho, elogiato da Spalletti: "Vincerà la squadra che si sentirà più minacciata, che avrà la percezione del pericolo - ammette - Non si vince con la forza, ma con la consapevolezza di quelle che saranno le nostre azioni. Mourinho mi ricorda mio fratello Marcello: difficilissimo da battere. Mou si avvia ad essere una leggenda. La Roma la porto nel cuore".

"Nelle partite casalinghe potevamo aggredire la classifica" leggi anche Napoli-Roma a Pasquetta, le news di formazione L'incontro con la Roma non sarà semplice per il Napoli per due motivi. Da una parte i giallorossi sono imbattuti in campionato da undici partite; dall'altra gli azzurri hanno vinto solo una delle ultime quattro partite disputate al Maradona. "Nelle partite casalinghe potevamo aggredire la classifica e invece abbiamo avuto difficoltà - ammette Spalletti - Questa è la cosa che mi ha fatto pensare di più. Non abbiamo mai gestito nulla in questo campionato. Siamo sempre andati dritti verso il nostro obiettivo con la voglia di vincerle tutte".

Calendario della corsa scudetto: chi è favorito? Inter e Milan vincono nelle prime due gare della 33^ giornata di Serie A: i nerazzurri superano lo Spezia in trasferta, i rossoneri battono in casa il Genoa. La squadra di Pioli mantiene il primo posto a +2 da quella di Inzaghi, che però deve ancora recuperare la gara contro il Bologna. Il Napoli sarà impegnato lunedì 18 aprile contro la Roma al Maradona. Da qui alla fine, chi ha il calendario più facile? La 33^ giornata di Serie A si è aperta con la vittoria dell'Inter sul campo dello Spezia. Ad aprire le marcature Brozovic nel primo tempo, nella ripresa la rete di Lautaro Martinez e il gol di Sanchez a sigillare il risultato nel finale dopo il momentaneo 2-1 firmato da Maggiore. Ha risposto anche il Milan, che a San Siro ha battuto 2-0 il Genoa con i gol di Leao e Messias. Il Napoli sarà impegnato lunedì 18 aprile, al Maradona, contro la Roma. Chi vincerà lo scudetto? Da vedere chi, da qui alla fine, ha il calendario migliore CLASSIFICA SERIE A, CORSA SCUDETTO Milan : 71 punti (differenza reti +29)

: 71 punti (differenza reti +29) Inter * : 69 punti (dr +43)

* 69 punti (dr +43) Napoli ** : 66 punti (dr +32)

** 66 punti (dr +32) Juventus**: 62 punti (dr +21) *una partita in meno



** deve ancora giocare nella 33^ giornata



Risultati scontri diretti:



Milan-Inter 1-1, Inter-Milan 1-2

Inter-Napoli 3-2, Napoli-Inter 1-1

Milan-Napoli 0-1, Napoli-Milan 0-1

Juventus-Milan 1-1, Milan-Juventus 0-0

Napoli-Juventus 2-1, Juventus-Napoli 1-1

Inter-Juventus 1-1, Juventus-Inter 0-1



** deve ancora giocare nella 33^ giornata BOLOGNA-INTER. La partita che l'Inter deve recuperare è quella dello scorso 6 gennaio in casa dei rossoblù. Definita la data del recupero: si giocherà il 27 aprile alle 20:15