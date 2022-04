Tre punti d'oro al Picco per i nerazzurri, che superano 3-1 lo Spezia e conquistano la terza vittoria di fila nella corsa scudetto. Instancabile Barella, ottimo come Perisic a differenza di Dzeko. Gol e assist per il 'Toro' dalla panchina, segna anche Sanchez. Applausi per Maggiore ed Erlic

CLASSIFICA - HIGHLIGHTS SPEZIA-INTER