Il Napoli si butta via e dice addio allo scudetto, restando a -5 dall'Inter (che ha una gara da recuperare). Un primo tempo non facile per gli azzurri che, tuttavia, trovano il vantaggio prima dell'intervallo con Mertens. Insigne nel secondo tempo segna il bis col mancino e sembra fatta, ma l'Empoli accorcia le distanze col diagonale di Henderson e poi la ribalta con Pinamonti: l'attaccante prima fa gol di rimpallo sulla pressione a Meret, poi in allungo fissa il definitivo 3-2