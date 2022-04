Terza vittoria consecutiva per la Salernitana che continua a inseguire una salvezza che sembrava impossibile. L’entusiasmo dell’Arechi trascina la squadra di Nicola che parte fortissimo: tre occasioni per Verdi e il gol di Djuric nei primi 9’ di gioco. Nella ripresa Saponara pareggia, poi ci pensa Bonazzoli, appena entrato in campo, a regalare la vittoria ai suoi. Salernitana a -3 dalla salvezza, Fiorentina ancora fuori dalla zona Europa

PAGELLE