Il Genoa ha vinto in tutte le ultime quattro sfide con il Cagliari in Serie A (e in tre di queste non ha subito gol): si tratta già di una striscia record per i liguri contro i sardi nel massimo campionato; in generale il Grifone ha raccolto due delle ultime tre vittorie in Serie A (inclusa una delle sole due in questo torneo) proprio contro il Cagliari.