I nerazzurri battono 3-1 la Roma a San Siro e tornano, almeno momentaneamente, primi in classifica. Apre le marcature alla mezz’ora Dumfries che scatta in profondità e non sbaglia davanti al portiere. A fine primo tempo l’Inter trova anche il raddoppio grazie a Brozovic: il croato rientra sul destro e infila la sfera all’incrocio. Nella ripresa Lautaro Martinez arrotonda il punteggio, quando al 52’ va in rete con un colpo di testa, Mkhitaryan con un piazzato riduce il passivo per i giallorossi nel finale

PAGELLE