Molte sorprese nelle formazioni. Il Torino, che non vince in casa da 3 mesi, schiera in attacco Seck, all'esordio, con Pjaca e Sanabria. Panchina per Pellegri e Brekalo. In porta torna Milinkovic Savic. Lo Spezia, senza Maggiore, si schiera a specchio con Agudelo e Gyasi in appoggio a Manaj. Motta aggiunge Hristov in difesa a Erlic e Nikolaou.

