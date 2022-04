Dopo tre mesi e mezzo il Torino torna a vincere in casa. Lo fa battendo 2-1 lo Spezia. Le reti di Lukic per i granata arrivano al 4' su rigore per un fallo commesso su Sanabria e al 69' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In pieno recupero per lo Spezia a segno Manaj sempre dal dischetto per un fallo di Djdji