Chi svolta al Penzo è la squadra di Gasperini, che torna a vincere dopo tre sconfitte di fila e spera ancora nell'Europa. Ottavo ko consecutivo invece per il Venezia, ultimo in classifica. Gol annullato per fuorigioco ad Henry al 7', legni di Palomino (palo) e Ceccaroni salvato dalla traversa. Prima dell'intervallo non sbaglia Pasalic, agevolato dalla giocata di Muriel che serve l'assist del 2-0 a Zapata e segna il tris sul cross di Zappacosta. Palo anche di Henry, accorcia Crnigoj nel finale

PAGELLE