La Juve vuole blindare il posto Champions ospitando il Venezia affidato a Soncin dopo l'esonero di Zanetti. Allegri in attacco sceglie Bernardeschi e non Dybala (in panchina). Emergenza a centrocampo: prima da titolare per il classe 2003 Miretti in mezzo. Danilo torna terzino. Nel Venezia tridente formato da Aramu, Cuisance e Henry. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD