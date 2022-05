Juventus-Venezia 2-1: video, gol e highlights

La Juve batte 2-1 il Venezia e si avvicina all'aritmetica qualificazione in Champions per cui ora manca un solo punto. Bonucci sblocca su un ottimo avvio della squadra di Allegri, che manda in campo dal 1' il classe 2003 Miretti. Nella ripresa cresce il Venezia che crea e trova il pari con Aramu. Ma, poco dopo, ancora Bonucci trova la rete del 2-1. Nono ko di fila per il Venezia che resta ultimo a quota 22

PAGELLE