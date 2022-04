Probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Nel Napoli torna Koulibaly, conferma per Mertens

leggi anche

Spalletti: "Voglio restare a Napoli"

Luciano Spalletti cambierà solo due uomini rispetto all'incredibile sconfitta di Empoli. Dopo l'errore in occasione del 2-2, Meret tornerà in panchina per lasciare spazio a Ospina, così come Koulibaly torna titolare accanto a Rrahmani dopo la squalifica. A chiudere la difesa ci saranno il giovane Zanoli a destra, Mario Rui a sinistra. In mediana giocheranno ancora Anguissa e Fabian Ruiz, conferma per Osimhen in attacco: a supportarlo ci saranno Lozano, Mertens e Insigne.