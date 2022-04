SASSUOLO, LE SCELTE DI DIONISI



Formazione confermata anche per l'allenatore neroverde, che in avanti però deve fare i conti con l'assenza di Traore, indisponibile. Al suo posto, rilanciato dall'inizio Djuricic nel tridente completato da Raspadori e Berardi in appoggio a Scamacca. A centrocampo Frattesi e Maxime Lopez, in difesa, con Toljan ancora ko, out di destra affidato a Muldur, con Rogerio sul versante opposto. Ferrari e Chiriches centrali davanti a Consigli.

