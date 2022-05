Probabili formazioni Roma Bologna

Mourinho punta su Abraham e Zaniolo in avanti. Assenti Sergio Oliveira e Mkhitaryan. I rossoblù si affidano ad Arnautovic in coppia con Barrow. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni di Roma e Bologna. Fischio d'inizio ore 20.45

La Roma torna a giocare in campionato dopo il pareggio del King Power Stadium in Conference League. La squadra di José Mourinho cerca punti importanti per blindare un piazzamento europeo. Il Bologna, reduce dal recupero vinto contro l'Inter, vuole portarsi a sei risultati utili consecutivi in campionato. All'Olimpico, le due squadre chiuderanno il programma domenicale della 35^ giornata. Calcio d'inizio sarà alle ore 20.45.