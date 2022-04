Conto alla rovescia verso il ritorno in campo arrivato ormai alla conclusione. Perché nella sfida tra Roma e Bologna di domenica sera, è previsto il rientro per qualche minuto di Leonardo Spinazzola . Una notizia molto attesa da tutto il popolo giallorosso e non solo, visto che l’esterno sinistro sarà un perno del nuovo corso azzurro. Spinazzola, ricordiamo, è fermo dallo scorso 2 luglio dopo la rottura del tendine d’Achille durante Italia-Belgio di Euro2020: ora per il calciatore della Roma, tornato ad allenarsi con i compagni, la possibilità concreta di tornare (è in programma il suo ingresso nel corso del match) a calcare un campo di calcio a distanza di mesi.

Roma tra Bologna e Leicester

Roma che torna di scena in campionato nel match contro in Bologna che mette in palio punti molto importanti in chiave quinto posto, ma con un occhio rivolto al ritorno della semifinale di Conference League contro il Leicester dopo l’1-1 dell’andata in Inghilterra. Proprio in vista dell’impegno europeo di giovedì prossimo, Mourinho dovrebbe far riposare Smalling, Zalewski e Zaniolo.

ROMA (3-5-2) La probabile formazione: Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Afena-Gyan, Abraham. Allenatore: Mourinho.