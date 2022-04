La 35^ giornata prosegue con la sfida tra Spezia e Lazio. Thiago Motta sceglie il 4-2-3-1, con il tridente Verde-Agudelo-Gyasi alle spalle di Manaj. In mezzo al campo torna Maggiore. Sarri conferma Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile, Basic e Cataldi completano il centrocampo con Milinkovic-Savic. In avvio la sblocca Amian. Diretta su Sky Sport Uno. Disponibile su Sky Go, anche in HD