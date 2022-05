Probabili formazioni Udinese-Inter

L'Udinese per continuare a stupire, l'Inter per voltare pagina dopo Bologna. La gara della Dacia Arena, valevole per la 35^ giornata di Serie A, è un viatico fondamentale per il campionato. I bianconeri ritrovano Nehuén Pérez dopo la squalifica. Mancherà ancora Beto in avanti. Simone Inzaghi perde Bastoni per infortunio e Calhanoglu per squalifica, e ha ancora il dubbio Handanovic. Dimarco prende il posto di Bastoni, Vidal quello di Calhanoglu. Fischio d'inizio domenica 1 maggio alle ore 18.