Contro il Bologna è arrivato il settimo ko stagionale per l'Inter, chiamata adesso a rialzarsi immediatamente (domenica, alle 18, contro l'Udinese) per continuare a lottare per il titolo. In occasione delle precedenti sconfitte, d'altra parte, i nerazzurri hanno già dimostrato di sapersi riscattare: ecco tutti i numeri