Probabili formazioni Genoa Juventus

Rossoblu in campo con il 4-3-3. Destro guiderà l'attacco, supportato da Amiri e l'ex Portanova. Criscito titolare in difesa. Assenti Danilo e Pellegrini, poco turnover in avanti per Allegri: Dybala e Vlahovic titolari. Ballottaggio Kean-Morata. Confermato Miretti. Calcio d'inizio ore 21. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW